Magyar: 91 magyar híd van kritikus állapotban

Az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját. Miközben szuverenitásról hazudoztak, magánkézbe játszották az állam stratégiai cégeit. De még ezt sem úgy tették, hogy elkótyavetyélték az állami vagyont, hanem hitelgaranciát nyújtottak a haveri cégnek, hogy ugyan vegyék már meg a magyarok tulajdonát

– magyarázta Magyar.

Több ezer állami milliárdból fújtak fel olyan cégeket, melyeket az állam már nem birtokol. Ez Magyar szerint rosszabb, mint a szocialista privatizáció volt, a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.

Őszintén bánja azt is, hogy nem látták a magyarok azt, amikor Vitézy bemutatta a kormányülésen, milyen állapotban van a közlekedés. Amit Lázár János elvégzett, az felfoghatatlan, fogalmazott a miniszterelnök.

91 magyar híd van kritikus állapotban, ahol százezrek közlekednek naponta, amire nem kellett volna többet költeni, mint amit a propagandára vagy Fásy Zsüliettnek és társainak adtak, tette hozzá.