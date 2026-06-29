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A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Sajnálom, hogy a pilisszentkereszti kormányülés nem volt nyilvános

Magyar: 91 magyar híd van kritikus állapotban

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 06. 29. 13:41
Mohos Márton / 24.hu

Az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját. Miközben szuverenitásról hazudoztak, magánkézbe játszották az állam stratégiai cégeit. De még ezt sem úgy tették, hogy elkótyavetyélték az állami vagyont, hanem hitelgaranciát nyújtottak a haveri cégnek, hogy ugyan vegyék már meg a magyarok tulajdonát

– magyarázta Magyar.

Több ezer állami milliárdból fújtak fel olyan cégeket, melyeket az állam már nem birtokol. Ez Magyar szerint rosszabb, mint a szocialista privatizáció volt, a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.

Őszintén bánja azt is, hogy nem látták a magyarok azt, amikor Vitézy bemutatta a kormányülésen, milyen állapotban van a közlekedés. Amit Lázár János elvégzett, az felfoghatatlan, fogalmazott a miniszterelnök.

91 magyar híd van kritikus állapotban, ahol százezrek közlekednek naponta, amire nem kellett volna többet költeni, mint amit a propagandára vagy Fásy Zsüliettnek és társainak adtak, tette hozzá.

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