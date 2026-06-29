Embert gázolt a HÉV Gödöllőnél

Elütött egy embert a HÉV Gödöllőnél, a szerelvények Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányba az Örs vezér tere felé tartó vágányon járnak – közölte a MÁV-csoport hétfő reggel.

A közlemény szerint Mogyoród és Gödöllő között 30 percenként ingavonat közlekedik az Örs vezér tere irányú vágányon. Az Örs vezér tere és Mogyoród között ritkább közlekedés, módosuló indulási időpontok előfordulhatnak.

Gödöllőn a Volán-járatok a fennakadás végéig a Táncsics Mihály út-Kossuth Lajos utca terelőúton közlekednek, ezért nem érintik a Szökőkút megállóhelyet, azonban a Szilhát utcai megállóban minden járat megáll – közölték.