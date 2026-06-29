Letartóztattak egy Elf Bar-dílert, nyolc évet is kaphat

Letartóztattak egy Elf Bar-dílert. A NAV közleménye szerint az elkövető akár nyolc év letöltendőt is kaphat 25 millió forintos vagyoni hátrányt okozó jogsértés miatt.

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói már tavaly felfigyeltek egy emberre, aki társaival különböző márkájú, zárjegy nélküli cigarettákat értékesített nagy tételben. Az elkövetőknél kutatásokat tartottak, és a teljes árukészletet lefoglalták, az árusító csapat vezetője azonban ezután is folytatta tevékenységét: az illegális elektronikus cigaretták kibővített termékpalettáját kínálta és értékesítette a weboldalán és online csoportokban.

A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók júniusban visszatértek, és csaknem ötezer Elf Bar-t és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. Az elkövetőket pénzmosás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a bűnbanda „fejét”, az Elf Bar-dílert őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Kitértek arra is, hogy az akcióban a nyomozók hamis ruházati termékeket, kábítószergyanús anyagot és még egy illegálisan működő szeszfőzdét is találtak.

Az intézkedések eredményeként büntető-, és jövedéki eljárásokat indítottak.

Korábban belső vizsgálat indult egy rendőr ellen, mert Elf Bart szívott.