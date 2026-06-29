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Belföld

Több fürdőző is szögesdrótba lépett a Balatonban

Facebook / VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE
admin Vaskor Máté
2026. 06. 29. 11:07
Facebook / VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Szombaton a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Alfa nevű sürgősségi mentőhajója az Ábrahámhegy előtti vízterületre vonult ki, egy felfújható strandeszközben elsodródott hölgy kimentésére, írják a közösségi oldalon közzétett hétvégi összefoglalójukban.

A bajbajutott férje kereste fel a strandi vízimentőt, és elmondta, hogy úszni nem tudó felesége már feltűnően régen nem jött vissza az evezgetésből. A hölgyet hamar megtalálták, szerencsére semmi baja nem esett, csak már nem volt ereje visszaevezni a partra.

Az Alfa személyzete Balatonszemesre is kapott riasztást vasárnap. Egy 14 éves fiú szülei jelezték, hogy már régen bement fürdeni a fiuk, és nem látják sehol. Őt is hamar megtalálták; körülbelül 1 kilométerre úszott be, és teljesen jól van, visszavitték a partra a családjához.

Búvárszolgálatuk az egyik strand területét vizsgálta át fémkereső segítségével, és mintegy félvödörnyi szögesdrótot szedett ki a mederből.

A problémáról strandi vízimentő kollégánk értesített bennünket, akit több fürdőző is azzal keresett meg, hogy valamilyen szúrós fém tárgyba léptek nem messze a lépcsőtől

– írták.

Búvárainknak műszaki mentési feladatuk volt, egy szinte teljesen elsüllyedt elektromos kishajó kiemelését végezték el.

Mentőtiszti autójuk személyzetét többször is riasztották a hétvégén. Kollégáik elláttak egy kisebb rosszullétet egy étteremben, egy súlyos állapotú cukorbeteget, valamint egy fulladásos panaszokkal küzdő pácienst.

Ezen a hétvégén strandi vízimentőik 163 könnyű sérültet láttak el a partokon, és egy embert mentettek ki a vízből.

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