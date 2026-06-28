Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek: Népszavazást követel egy kérdésben

Vona Gábor Facebook-oldalán posztolta a nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán. Ebben arról ír, hogy a Tisza EP-képviselői megszavazták az új génkezelési technikák (NGT1) uniós deregulációját, „utat nyitva a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának”. Vona szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország Alaptörvényének XX. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát. Hozzáteszi: az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett.

A téma súlya miatt öntől, mint kormányfőtől és mint a Tisza Párt elnökétől egyértelmű és haladéktalan választ várok az alábbi kérdésekben:

1. A Tisza képviselői kaptak-e felhatalmazást Öntől erre a szavazásra? Ha igen, milyen szakmai és politikai érvek indokolták ezt; ha nem, hogyan fordulhatott elő ez a nyílt szembefordulás a magyar alaptörvény szellemiségével és az eddigi széles társadalmi akarattal?

2. Ön áprilisig az EP mezőgazdasági bizottságában ült, így nyilván tudott a készülő tervezetről. Miért hallgatott erről a kampány során, illetve a kormányalakítás óta, de legfőképpen hogyan képzelték, hogy egy ilyen súlyú kérdésben társadalmi, szakmai és politikai egyeztetés nélkül eldöntik az ország jövőjét?

3. Ön a képviselői mandátum szűkítéséről kialakult vitában azzal érvel, hogy azt megígérte a kampányban, így nem tesz mást, csak amire felhatalmazást kapott. Ez ügyben még korábbi videókat is megosztott, ahol az országjárása során valóban a témáról beszél a színpadon. Megtenné, hogy bemutatja azokat a videókat is, amikor a génszerkesztett élelmiszerek támogatását ígéri meg a szavazópolgároknak?

Április 12-én a Tisza Párt a rendszerváltásra kapott 2/3-os felhatalmazást. Az elszámoltatással kapcsolatos döntéseket ezért a Második Reformkor maximálisan támogatja, ahogy Sulyok Tamás leváltását (bár mi utána a közvetlen államfőválasztást képviseljük) és bizonyos garanciák mellett a közmédia reformjáról szóló javaslatot is. Ezen felül az Ön által a kampányban megígért, a választási törvényről szóló pártközi egyeztetést is nagyon várjuk már.