eltűnt férfimezőkövesdkeresésholttest
Belföld

Összehangolt keresés indult egy eltűnt idős férfi után, de már csak a holttesét találták meg

admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 15:04
Földi és légi egységet is bevetettek a 71 éves férfi felkutatására, aki Mezőkövesd térségében tűnt el szombaton.

„Egyesületünk nevében ezúton is őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának” – adta hírül bejegyzésében a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely a rendőrség kérésére vett részt annak a 71 éves idős férfinak a felkutatásában, aki Mezőkövesd térségében tűnt el szombat délelőtt.

A férfi eltűnését tegnap délelőtt 10 órakor jelentették be, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon, a megosztott információk szerint autóval távozott ismeretlen helyszínre, ezért első körben a járművet igyekeztek megtalálni.

„A megkeresést követően azonnal megkezdtük az akció megszervezését, és a gépezet mozgásba lendült. A Szomolya/Erdő földi egységünk három fővel azonnal felkészült és megkezdte a vonulást a keresési cím felé. Hogy a nehezebb terepviszonyok között is gyorsan tudjunk mozogni, a vonulással egy időben a Szomolya/Quadot is a helyszínre szállították. Ezzel párhuzamosan a Szomolya/Repülő légi egységünk is a levegőbe emelkedett, hogy odafentről támogassa a felderítést, valamint a Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) bajtársai is a helyszínre siettek” – számolt be a kereséséről a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az autót hamarosan megtalálták, de a férfi nem volt a helyszínen, így a keresés folytatódot a közelben lévő erdős terület átfésülésével.

A közös kutatás során a személyt megtaláltuk, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni. Mivel a terület rendkívül nehezen volt megközelíthető, egyesületünk tagjai és a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók megtisztították az erősen fás, sűrűn bokros szakaszt. Ezzel biztosítottuk az utat az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, hogy bejuthassanak megvizsgálni a személyt, majd ezt követően segédkeztünk a személy kihozatalában is

– írták.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Védvonal vezetője megvonta a hétvége mérlegét
Alaptörvény-módosítás: lezárult az egyeztetés
Eltávolították a vezetékre dőlt fát, újraindul a balatoni vonatforgalom
Három településen újra választást tartanak
Kömlődi Ferenc: Sokan önként mondanak le a szabadságról a kényelemért és a hamis biztonságért cserébe
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik