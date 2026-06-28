Összehangolt keresés indult egy eltűnt idős férfi után, de már csak a holttesét találták meg

„Egyesületünk nevében ezúton is őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának” – adta hírül bejegyzésében a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely a rendőrség kérésére vett részt annak a 71 éves idős férfinak a felkutatásában, aki Mezőkövesd térségében tűnt el szombat délelőtt.

A férfi eltűnését tegnap délelőtt 10 órakor jelentették be, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon, a megosztott információk szerint autóval távozott ismeretlen helyszínre, ezért első körben a járművet igyekeztek megtalálni.

„A megkeresést követően azonnal megkezdtük az akció megszervezését, és a gépezet mozgásba lendült. A Szomolya/Erdő földi egységünk három fővel azonnal felkészült és megkezdte a vonulást a keresési cím felé. Hogy a nehezebb terepviszonyok között is gyorsan tudjunk mozogni, a vonulással egy időben a Szomolya/Quadot is a helyszínre szállították. Ezzel párhuzamosan a Szomolya/Repülő légi egységünk is a levegőbe emelkedett, hogy odafentről támogassa a felderítést, valamint a Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) bajtársai is a helyszínre siettek” – számolt be a kereséséről a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az autót hamarosan megtalálták, de a férfi nem volt a helyszínen, így a keresés folytatódot a közelben lévő erdős terület átfésülésével.

A közös kutatás során a személyt megtaláltuk, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni. Mivel a terület rendkívül nehezen volt megközelíthető, egyesületünk tagjai és a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók megtisztították az erősen fás, sűrűn bokros szakaszt. Ezzel biztosítottuk az utat az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, hogy bejuthassanak megvizsgálni a személyt, majd ezt követően segédkeztünk a személy kihozatalában is

– írták.