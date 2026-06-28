Huth Gergely: Ha Magyar Péter így folytatja, akkor a végén ő fog a hűvösön ülni, nem mi

Huth Gergely volt a Hotel Lentulai vendége, ahol a műsorvezetővel, Lentulai Krisztiánnal próbálták hosszasan megfejteni, milyen jövő várhat a fideszes sajtóra, Orbán Viktorra vagy épp Magyar Péterre.

Mint kiderült, utóbbira semmi jó, legalábbis Huth szerint a „Magyar Péter féle figurák” mindig rosszul végezték a magyar történelemben.

Ha Magyar Péter nem fejezi be az alkotmányosság és demokrácia elleni folyamatos támadásokat, akkor a végén ő fog a hűvösön ülni, és nem mi. Úgyhogy készüljön fel, mert ilyen csúfos véget fog érni előbb-utóbb az ő politikai karrierje

– mondta Huth, aki többször is nagy önbizalommal érvelt amellett, hogy a „proli módon hergelő” Magyar Péter vagy észreveszi magát, vagy az emberek fellázadnak. Meggyőződése, hogy a jobboldali újjeszerveződésekből ki fog alakulni egy szövetség, amely majd a miniszterelnököt móresre tanítja:

A jobboldal, ha ellenáll, ha felveszi a kesztyűt, a Facebookon is, ha ott leszünk mindenhol, ha kimegyünk a tüntetésekre, akkor ezeknek az acsargóknak a hangja el fog halkulni, és Magyar Péter magára marad, ahogy mérges kisegérként hülyeségeket ordibál.

És mi lesz Orbánnal? Huth szerint hatalmasat téved, aki a volt miniszterelnököt bukott politikusnak tartja, hiszen „szellemi-stratégiai oldalról jó volt mindaz, ami az elmúlt 16 évben történt”, a magyar néplélek pedig rezonált arra a kurucos hevületre és „fickós harciasságra”, ami Orbánt jellemezte.

Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Fidesz-közeli médiabirodalomban zajló leépítési hullám keretében a Pesti Srácok összes munkavállalóját is elbocsátja a Mediaworks. A főszerkesztő Huth akkor a 24.hu-nak azt mondta: szerinte nem biztos még, hogy a lap megszűnik, ugyanis tárgyalnak a tulajdonossal, hogy tovább működtethessék az újságot. A Hotel Lentulaiban most már arról beszélt, hogy a működésüket felfüggesztették, a kollégák pedig vele együtt az utcára kerültek.

De azért természetesen van tervünk, van elképzelésünk. Nagyon nehéz út lesz, az biztos. És az is kérdéses, hogy ezen a néven, vagy még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de szeretnénk továbbra is a közéletben maradni

– mondta.