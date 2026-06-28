Hőség: Székely János a templomok megnyitását kérte

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a tetőző kánikula miatt a templomok megnyitását kérte. A Magyar Kurírban közzétett felhívásában emlékeztetett rá, hogy a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főleg az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét.

Ezért azt kérte a keresztény közösségektől, hogy a mostani forró napokban, különösen a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Székely János szerint erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek.

Szeretné, ha ezek olyan helyek lenének:

ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;

ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;

ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.

Az MKPK elnöke szerint a forróság idején megnyíló templomkapu egyszerre szolgálja az emberek testi jólétét és lelki megerősödését, „a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását”.