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Hőség: Székely János a templomok megnyitását kérte

Bielik István / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 28. 10:12
Bielik István / 24.hu
Az MKPK elnöke szeretné, ha a forróságban épületeik menedékhelyek lennének.

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a tetőző kánikula miatt a templomok megnyitását kérte. A Magyar Kurírban közzétett  felhívásában emlékeztetett rá, hogy a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főleg az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét.

Ezért azt kérte a keresztény közösségektől, hogy a mostani forró napokban, különösen a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Székely János szerint erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek.

Szeretné, ha ezek olyan helyek lenének:

  • ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;
  • ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;
  • ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.

Az MKPK elnöke szerint a forróság idején megnyíló templomkapu  egyszerre szolgálja az emberek testi jólétét és lelki megerősödését, „a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását”.

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