Hőség: Székely János a templomok megnyitását kérte

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a tetőző kánikula miatt a templomok megnyitását kérte. A Magyar Kurírban közzétett felhívásában emlékeztetett rá, hogy a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főleg az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét.
Ezért azt kérte a keresztény közösségektől, hogy a mostani forró napokban, különösen a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Székely János szerint erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek.
Szeretné, ha ezek olyan helyek lenének:
- ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;
- ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;
- ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.
Az MKPK elnöke szerint a forróság idején megnyíló templomkapu egyszerre szolgálja az emberek testi jólétét és lelki megerősödését, „a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását”.