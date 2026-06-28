A Védvonal vezetője megvonta a hétvége mérlegét

A fideszes politikus a forróság ellenére nagyon szorgos volt, hivatalos közösségi oldalán ugyanis az alábbi bejegyzést tette közzé hétvégéje eddigi mérlegéről:

60 üveg meggybefőtt,

20 liter levendulaszörp,

VZV barátokkal,

kertrendezés,

két hosszabb írás.

Kiderült, hogy olvasgatott is. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet. Czunyiné Bertalan Juditot az azért ihlette meg, mert szerinte „évek óta rágalmazó és sejtető megjegyzések tüzében” végezte munkáját, legendákat és hazugságokat gyártottak lejáratására. Azért nem ment bíróságra, mert

az utóbbi évek bírói gyakorlata miatt értelmetlennek tűnt időt és energiát fordítani ezekre az ügyekre.

A fideszes Védvonal vezetője ezt követően valóban hosszan sorolja sérelmeit, majd rátér a javaslatra, amely szerinte „a fideszes politikusok meghurcolására” készült, de bárki célkeresztbe kerülhet, akár egy nagyberuházás alvállalkozója is.

Te is célpont vagy, nem csak a fideszes politikusok!

Koncepciós eljárásokra, perekre számít. Másokkal közösen készített elemzése szerint „Magyar Péter Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatala” gyakorlatilag bárkire lecsaphat, aki az állammal kötött szerződés teljesítésében közreműködött, vállalkozóként kedvezményes hitelt kapott. Czunyiné Bertalan Judit olvasatában gyakorlatilag

Új Államvédelmi Hatóság épül – elég a gyanú, a városban hallottam, mint „bizonyíték”, mert a statuálás a lényeg… (…) Ha valaki figyelmesen végig olvassa a tervezetet nem véletlenül érez némi történelmi analógiát, és nem véletlenül kerítik rosszérzések a hatalmába, de nézzük a tényeket.

Czunyiné Bertalan Judit ezt követően hosszan ír az állami szuperhatóság jogosítványairól, arra jut, hogy az a Tisza Párt ökle lesz, ha pedig a szabályozás hatályba lép, annak súlyos nemzetgazdasági következményei is lesznek,

hiszen a magyar állammal történő szerződés, egy állami támogatás igénybevétele közvagyonvédelmi eljárás lefolytatását vonhatja maga után.

Szerinte kérdéses lesz, hogy ilyen feltételekkel ki akar az állammal bármilyen formában jogviszonyba kerülni, szerződést kötni, hitelt vagy támogatást igénybe venni.