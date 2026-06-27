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Belföld

Csak a holttestét találták meg az eltűnt szigetszentmiklósi kisfiúnak

24.hu
2026. 06. 27. 08:22

Cikkünk frissült!

Hiába keresték nagy erőkkel a péntek délután eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiút, sajnos csak a holttestét találták meg.

„Sajnos a kutatás most szomorú véget ért. Őszinte részvétünk a családnak, fájdalmukban osztozunk” – írta a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület. A kisgyerek a vízbe fulladt a Pest Vármegyei Kutató-Mentőszolgálat tájékoztatása szerint, a holttestét a közeli Bucka-tóból hozta fel egy búvár.

Írtunk a rendőrségnek a részletek miatt, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

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