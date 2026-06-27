Csak a holttestét találták meg az eltűnt szigetszentmiklósi kisfiúnak

Cikkünk frissült!

Hiába keresték nagy erőkkel a péntek délután eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiút, sajnos csak a holttestét találták meg.

„Sajnos a kutatás most szomorú véget ért. Őszinte részvétünk a családnak, fájdalmukban osztozunk” – írta a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület. A kisgyerek a vízbe fulladt a Pest Vármegyei Kutató-Mentőszolgálat tájékoztatása szerint, a holttestét a közeli Bucka-tóból hozta fel egy búvár.

Írtunk a rendőrségnek a részletek miatt, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.