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Belföld

Eltűnt az otthonából egy ötéves kisfiú Szigetszentmiklóson, nagy erőkkel keresik

admin Vaskor Máté
2026. 06. 26. 23:06

Nagy erőkkel keresik az 5 éves Horvát Dominikot, közölte a Facebookon a Pest vármegyei rendőrség.

Az 5 éves kisfiú június 26-án pénteken 17 óra körül távozott szigetszentmiklósi otthonából, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Eltűnésekor sötétzöld pólót, rajzfilm figurás világoskék színű rövidnadrágot és fekete papucsot viselt.

Haja kopaszra vágott, eredetileg sötét színű, szeme barna, korához képest alacsony termetű (kb. 70–80 cm), átlagos testalkatú.

Rendőrség

Kérik, hogy aki a képen látható Horvát Dominik tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről bármilyen információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894 telefonszámon, tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112-es segélyhívón.

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