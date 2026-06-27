Hűsítő pontként hasznosul a letartóztatott Őrsi Gergely polgármesteri irodája

Utasításomra a polgármesteri irodám is megnyílik hűsítő pontként vasárnap 9 órától 18 óráig – írta a Facebookon Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, akit június elején – MSZP-s, fideszes és momentumos politikusok mellett – letartóztattak egy korrupciós ügyben, melynek hátterében parkfenntartási és közétkeztetési szerződések állnak.

„Így a felfrissülés mellett lehetőség nyílik arra, hogy ebben a melegben is megnézzék a Mechwart liget virágos kertjeit, melyekre kilátás nyílik a polgármesteri irodából, és hűvösben, a hivatal földszintjén és klimatizált házasságkötőjében egy pohár Buda Szódát is el tudnak fogyasztani” – üzente a polgármester, aki a börtönből is részt vesz a kerület irányításában.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint azzal gyanúsítják Láng Zsolt korábbi fideszes polgármestert és utódját, a korábban az MSZP színeiben politizáló Őrsit, hogy rendszeresen fogadtak el vesztegetési pénzt egy parkfenntartással foglalkozó cég vezetőjétől a szerződések fenntartása, illetve kedvező szerződések megkötése érdekében, illetve, hogy a vállalkozó közvetítésével egy közétkeztetési cég vezetői is juttattak pénzt a politikusoknak a szerződések biztosítása érdekében. Az ügynek 32 gyanúsítottja van, Láng és Őrsi mellett többek között Gór Csaba, korábbi II. kerületi fideszes választókerületi elnök, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter, korábbi fideszes óbudai alpolgármester, Czeglédy Gergő, korábbi óbudai MSZP-s alpolgármester és Szkaliczki Tünde, korábbi momentumos önkormányzati képviselő.

Őrsi az egyik legnépszerűbb kerületi polgármester, legutóbb 70 százalékkal választották újra, letartóztatása után szimpátiatüntetést tartottak mellette.

A pártokon átívelő korrupciós ügyről itt írtunk részletesen, és a Most24 című műsorunkban is tárgyaltuk.