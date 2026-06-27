Magyar a Ludovikán: Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak

„Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel” – mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén szombaton Budapesten.

Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott eseményen beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. „Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké” – fogalmazott a kormányfő az MTI tudósítása szerint.

Az eskütétel »esküszöm« szava egy egész életre szól, ebben benne van a haza, a szolgálat, a törvény, a felelősség és az a tartás is, ami nélkül nincs valódi rend, biztonság és közszolgálat. Az esküt egyszer mondja ki az ember, de a becsületet nap mint nap meg kell őriznie

– mutatott rá.

Magyar Péter kifejtette: a frissen avatott tisztek elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. „Egy új korszak kezdetén azonban nem elég azt tudni, hogy mit akarunk megváltoztatni, azt is tudni kell, hogy mihez akarunk visszatérni, és a magyar rendvédelemnek van mihez visszanyúlnia” – hangoztatta Magyar Péter, utalva az 1849-es magyar kormány és az országos rendőség megalakulására.

„Magyarország egy olyan korszakot is hordoz, amelyben túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika sokszor úgy viselkedett, mintha a törvények felett állna, amelyben a közszolgálatot gyakran felülírta a lojalitás, a szakmaiságot a kényszer, a felelősséget pedig a mellébeszélés. Ma, Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel” – fogalmazott.

„A működő és emberséges Magyarország nem létezhet működő és emberséges rendvédelem nélkül” – mutatott rá, hangsúlyozva, a haza tartozik a rendvédelemnek tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik támogatják a rájuk bízott embereket. „Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja önöknek és az egész magyar rendvédelemnek” – jelentette ki Magyar Péter.

A miniszterelnök beszéde végén megköszönte a családtagok, hozzátartozók támogatását és az oktatók munkáját, a felavatott tiszteket pedig arra kérte, hogy vigyázzanak a magyar emberekre és hivatásuk becsületére.

173-an tettek esküt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetése jelenlétében. Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között azt írták, hogy az intézmény végzősei közül július 1-jén a rendőrségnél 99-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 36-an, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, a büntetés-végrehajtási szervezetnél 21-en, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál négyen kezdik meg szolgálatukat. A végzősök közül 28-an kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat.