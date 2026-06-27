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Belföld

76,9 °C-os műbőr ülésen ült egy reptéri dolgozó, reagált a közlekedési minisztérium

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 27. 16:08
Mohos Márton / 24.hu
Arra kérik a repülőtér üzemeltetőjét, fordítsanak kiemelt figyelmet a munkavállalóik egészségének megóvására.

A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet számolt be arról az esetről, hogy az egyik reptéri vontató műbőr ülése 76,9 Celsius-fokig melegedett fel.

„A betonon, a repülőgépek mellett, a hajtóművek maradékhőjében ez 50–55 °C-os sugárzó hőkörnyezetet jelent. Előfordul, hogy a dolgozók akár 3–5 órán keresztül, pihenő nélkül végzik ezt a munkát. A vontatóban, ahol a dolgozó ül, a műbőr ülés hőmérséklete saját méréseink szerint elérte a 75 °C-ot. A beton felülete 57 °C-os, a kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 °C volt. Klíma nincs, a szellőzés minimális, sok járműben a ventilátor sem működik” – írta a szakszervezet.

Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Vitézy Dávid által vezetett közlekedési minisztériumnak. A tárca azt írta, a nyári hőségben végzett munka – különösen a mostani, rekordközeli meleg időjárás idején – fokozott terhelést jelent a szabadban dolgozók számára, ezért arra kérik a repülőteret üzemeltető társaságot, valamint a földi kiszolgálásban részt vevő vállalatokat, hogy

a következő időszakban, ahogy eddig, úgy ezután is fordítsanak kiemelt figyelmet a munkavállalóik egészségének megóvására, tartsák be a munkavédelmi előírásokat, biztosítsák a megfelelő mennyiségű védőitalt, a pihenési lehetőségeket és minden olyan munkakörülményt, amely a biztonságos munkavégzéshez szükséges.

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