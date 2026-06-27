berg juditnagy ervinhelyettes államtitkárirodalom
Belföld

Helyettes államtitkár lett a Rumini írója

Adrián Zoltán / 24.hu
Berg Judit
24.hu
2026. 06. 27. 06:26
Adrián Zoltán / 24.hu
Berg Judit

A kisgyerekek kedvenc írója, a népszerű gyerekkönyv, a Rumini szerzője, Berg Judit fog felelni az irodalomért és a közművelődésért a Tisza-kormányban helyettes államtitkárként – derült ki a péntek esti Magyar Közlönyből.

Az új vezetőt Nagy Ervin államtitkár így mutatta be:

„Berg Judit a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét, és az elmúlt két évtizedben olyan komplex kulturális projekteket menedzselt, amelyek komoly szervezői és stratégiai látásmódot igényelnek. Emellett az olvasásnépszerűsítés terén végzett elhivatott munkája alapvető fontosságú lesz a jövőre nézve, hiszen a magyar irodalom és a könyvszakma támogatásához olyan gyakorlatias, a szakma sűrűjéből érkező vezetőre van szükségünk, mint Judit, aki képes hidat képezni az alkotók és az államigazgatás között. Az irodalom mellett Berg Judit felel majd a közművelődésért is, amely a nemzet megtartó ereje, és többek között hatással van a nemzet kultúrához való viszonyára, a mentális egészségére és a társas kapcsolatokra egyaránt”.

Berg Judit korábban részt vett a pedagógustüntetéseken, ahol négy éve arról beszélt, hogy önálló oktatási minisztériumra lenne szükség.

Arról már beszámoltunk, hogy az előadóművészetekért Sipos Imre színművész, a zeneművészetekért pedig Popa Gergely, a Savaria Szimfónikus Zenekar igazgatója fog felelni.

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