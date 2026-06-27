Három ember tűnt el a Dunában, egyikük holttestét megtalálták

Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a XI. kerületi Kopaszi-gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült.

Volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a Dunába.

„Egy közös bennük: egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra” –- írták.

A folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok, az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat, a meder hirtelen mélyülhet, örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezítik a kijutást, a hidegebb víz hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki, így még a jó úszók is pillanatok alatt bajba kerülhetnek a BRFK tájékoztatása szerint.