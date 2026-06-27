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Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról

Mohos Márton / 24.hu
Csányi Sándor és Orbán Viktor.
admin Birkás Péter
2026. 06. 27. 22:00
Mohos Márton / 24.hu
Csányi Sándor és Orbán Viktor.
A Telex értesüléseit az érintett egyetemek is megerősítették.

Csányi Sándor, az OTP elnöke lemondott a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről – írja a Telex. Az információt az említett alapítványok kuratóriumai közös válaszban meg is erősítették:

Az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan jelentősen leszűkül, miközben a kuratóriumi elnöki feladatok továbbra is jelentős időt fognak lekötni. Ezért – figyelemmel a más területeken vállalt feladatainak időigényére – Dr. Csányi Sándor június 15-i dátummal lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáról.

A Telex emellett úgy értesült, hogy Világi Oszkár, a Mol Nyrt. vezérigazgató-helyettese szintén több egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Ezen értesüléseket a Mol Nyrt-nél ellenőrizte a lap, és a cég megerősítette ezen információkat.

Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott továbbá a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József, a Wizz Air vezetője is – erről a Corvinus honlapja számolt be.

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