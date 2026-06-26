Augusztustól drágul a taxizás Budapesten, egyes fuvarokhoz extra pótdíj is jön

Módosította a taxirendeletet a Fővárosi Közgyűlés, ezzel augusztustól valamivel drágább lesz a taxizás Budapesten. A nyár utolsó hónapjától

az alapdíj 1100-ről 1300 forintra,

a kilométerdíj 440-ről 521-re,

a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő,

továbbá bevezetésre kerül egy 800 forintos reptéri díj is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret érintő fuvarok esetében.

Több mint 3 éve nem emeltek

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek, kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták – olvasható az elfogadott előterjesztésben.

Készítettek egy hatástanulmányt is, amelyben példaként hozzák, hogy jelenleg egy 5 kilométeres út költsége 3630 forint, amely a napi bruttó átlagbér mintegy 9 százalékát teszi ki. Augusztus elsejétől egy átlagos 5 kilométeres út díja 4290 forintra nő. Ez a minimális növekedés továbbra sem kimagasló a vidéki nagyvárosokban tapasztalható 11-15 százalékos napi bruttó átlagbér arányhoz képest.

Ez volt a nyári szünet előtti utolsó Fővárosi Közgyűlés, melyen többek között arról is döntöttek, hogy felmentik a Erdődi Katalint, a Trafó ügyvezető igazgatóját.