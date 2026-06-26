Medián: Kétharmadnál is több magyar egyetért azzal, hogy szabadon lehet Pride-ot szervezni

Orbán Viktor tavaly még be akarta tiltani, Magyar Péter júniusban a Parlamentben a Pride-dal kapcsolatban azt mondta: „jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet, hogy meg lehet tartani a gyülekezést, senki nem akarja ezt megakadályozni”.

Kétharmadnál is több magyar támogatja az újonnan megválasztott miniszterelnök jelenlegi álláspontját – derült ki a Medián 2026-os reprezentatív közvélemény-kutatásából –, amely szerint az emberek 69%-a egyetért azzal, hogy az LMBTQ emberek jogai érdekében is lehessen tüntetéseket, felvonulásokat szervezni.

Bár a szombati Budapest Pride-ot idén nem tiltotta meg a rendőrség, a Fidesz–KDNP által elfogadott „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő” gyűléseket tiltó törvény továbbra is hatályban van, ahogy azok a rendelkezések is, amelyek széles körben tiltják a 18 év alattiak hozzáférését az ilyen tartalmakhoz.

E jogszabályok ugyanakkor nem élvezik a magyar társadalom többségének támogatását: a magyarok 57%-a visszavonná az LMBTQ emberek jogait korlátozó törvényeket.

A kutatás további eredményei alapján az emberek

60% szerint az állam ne szóljon bele, hogy milyen társadalmi csoportok jelennek meg a napközben vetített filmekben és TV-műsorokban,

58% szerint a gyerekek az iskolai tananyag keretében életkoruknak megfelelően találkozhassanak a homoszexualitás és a nemi sokszínűség témájával is.

Vannak azért nézetkülönbségek is

Az idei kutatás szerint az LMBTQ felvonulások támogatottsága jelentős demográfiai és politikai különbségeket mutat. Míg a budapestiek és a megyei jogú városok lakói 77, illetve 78%-ban, a kisebb városok és falvak lakói csak 65, illetve 61%-ban támogatják a gyülekezési jog biztosítását. Miközben a 65 évnél idősebbek körében csak 58%, a 30-39 évesek körében 86% a támogatottság. Meghatározó jelentősége van a végzettségnek is: a szakmunkás végzettségűek 53%, a felsőfokú végzettségűek 84% biztosítaná a gyülekezési jogot LMBTQ témájú gyűlések szervezőinek.

A legnagyobb különbség a pártpreferenciák tekintetében mutatkozik: míg a Mi Hazánk szavazóinak csak 21%-a, a Fidesz szavazóinak pedig 29%-a tartja elfogadhatónak a LMBTQ emberek jogaival foglalkozó tüntetéseket és felvonulásokat, a TISZA párt szavazóinak körében ez az arány 88%.