Magyar Péter hét főispánt nevezett ki

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök – derül ki a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból.
A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára
- Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal,
- Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal,
- Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal,
- Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal,
- Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal,
- Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal
- és Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.