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Magyar Péter hét főispánt nevezett ki

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 06. 26. 18:44
Szajki Bálint / 24.hu

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök – derül ki a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból.

A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára

  • Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal,
  • Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal,
  • Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal,
  • Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal,
  • Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal,
  • Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal
  • és Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.
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