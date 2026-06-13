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Hidvéghi: A kegyelmi ügy volt a választási vereség egyik oka

Varga Jennifer / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 13. 12:04
Varga Jennifer / 24.hu

Hidvéghi Balázs szerint a kampány üzenete nem találkozott a szavazók álláspontjával. Úgy látja, a Fidesz egyrészt a gazdasági helyzet miatt veszítette el a választást, a párt nem tudott választ adni arra, hogy a közép-európai régióban miért Magyarországon volt a legmagasabb infláció.

A másik ok a kegyelmi ügy volt, amelyet nem tudtak megfelelően kezelni, és pont a Fidesznek fontos témát – gyermekvédelem – érintett.

Hidvéghi bírálta a fellengzős, kivagyi stílust is, majd azzal folytatta, hogy a kampányban túl nagy hangsúlyt kapott a külpolitika, a Fidesz Ukrajnával kapcsolatos álláspontja pedig betolta azt az oroszpárti helyzetbe.

A politikus ezt követően bántalmazónak nevezte Magyar Pétert, majd felháborodott azon, hogy a miniszterelnök Orbánon és a Fideszen kéri számon a migrációs helyzet nem megfelelő kezelését.

A Fidesznek erős és aktív politikai vezetésre van szüksége, jelentette ki a parlamenti képviselő.

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