Hidvéghi: A kegyelmi ügy volt a választási vereség egyik oka

Hidvéghi Balázs szerint a kampány üzenete nem találkozott a szavazók álláspontjával. Úgy látja, a Fidesz egyrészt a gazdasági helyzet miatt veszítette el a választást, a párt nem tudott választ adni arra, hogy a közép-európai régióban miért Magyarországon volt a legmagasabb infláció.

A másik ok a kegyelmi ügy volt, amelyet nem tudtak megfelelően kezelni, és pont a Fidesznek fontos témát – gyermekvédelem – érintett.

Hidvéghi bírálta a fellengzős, kivagyi stílust is, majd azzal folytatta, hogy a kampányban túl nagy hangsúlyt kapott a külpolitika, a Fidesz Ukrajnával kapcsolatos álláspontja pedig betolta azt az oroszpárti helyzetbe.

A politikus ezt követően bántalmazónak nevezte Magyar Pétert, majd felháborodott azon, hogy a miniszterelnök Orbánon és a Fideszen kéri számon a migrációs helyzet nem megfelelő kezelését.

A Fidesznek erős és aktív politikai vezetésre van szüksége, jelentette ki a parlamenti képviselő.