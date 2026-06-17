Százmilliót kapott az NKA-tól a fideszes alapítvány, ami Orosházán fizette azt a rendezvényt, ahol Szijjártó is kampányolt

Két héttel az áprilisi országgyűlési választás előtt Szijjártó Péterrel együtt tartott lakossági fórumot Erdős Norbert, a Fidesz országgyűlési képviselője az orosházi Petőfi Művelődési Központban. A fórumon, amelynek felvétele Peti Itthon: Orosháza címmel azóta is megtekinthető a volt külügyminiszter YouTube-csatornáján, Szijjártó a háborús világrend kirajzolódásáról beszélt.

A Telex által megszerzett terembérleti szerződések alapján kiderült, hogy a Fidesz politikusainak rendezvényeit öt alkalommal a Magyar Sámsonok Alapítvány fizette, amely kétszer kapott 50-50 millió forint támogatást a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) titkos, 17 milliárdos keretéből. Az alapítvány elnöke, Annus István egy szomszédos község, Békéssámson fideszes polgármestere, Erdős szoros szövetségese.

Ráadásul az Opten cégadatbázis szerint Erdős Norbert egyéni vállalkozó címe megegyezik Annusék alapítványának békéssámsoni címével.

A Magyar Sámsonok Alapítványt 2025 márciusában jegyezték be, a nyilvánosságban szinte semmilyen nyoma nincs. Kivéve az NKA oldalán a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának döntési listáját, ahol az látszik, hogy az egyik támogatást értékőrző kulturális, zenei és közösségépítő programsorozatra, a másikat kulturális programok megvalósítására kapták.

A lap megkereste a polgármester-alapítványi elnököt, aki ugyan elismerte, hogy az alapítvány pénzéből bérelték ki több alkalommal a termet, de azt mondta, hogy a Szijjártó-féle rendezvényt nem az NKA-s pályázati támogatásból, hanem „más adományokból” rendezték.

Arról is megkérdezték, hogy az Erdős Norberthez köthető eseményen milyen programok zajlottak, Annus István erre azt válaszolta: azok közösségi rendezvények voltak.

Kulturális programok: cirkuszt hívtunk, különböző együtteseket.

Erdős Norbert a békési Fidesz egyik legstabilabb embere volt, 2002-ben és 2006-ban, majd 2010-ben és 2022-ben is egyéniben jutott be a parlamentbe, közben volt európai parlamenti képviselő, 2020-tól pedig két éven át dolgozott az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárként. Békés 4-ben végül a Tisza Párt jelöltje, Gurzó Mária 20 százalékpontos fölénnyel nyert Erdős Norberttel szemben.

A Fidesz volt országgyűlési képviselőjét is megkereste a lap arról érdeklődve, hogy miért van egyéni vállalkozóként ugyanarra a békéssámsoni címre bejelentve, mint a Magyar Sámsonok Alapítvány. Erdős szerint ez teljes tévedés, amit visszautasít, és nem tudja, miért ez szerepel a cégadatbázisban. Azt mondta, régóta békéscsabai állandó lakos, a Magyar Sámsonokkal semmilyen különleges kapcsolata nincs.

A lap szerint a Magyar Sámsonok Alapítvány NKA-nak beadott pályázati adatlapjában az olvasható, hogy az Orosházi és Mezőkovácsházi járás 27 településén valósítanák meg azt az értékőrző programsorozatot, amely „zenei, gasztronómiai és kulturális programokon keresztül erősítené a helyi közösségeket és ápolná a hagyományaikat”. Nem sokban tért el ettől a másik pályázatban meghatározott cél sem: ebben Dél-Békés településeinek kulturális, zenei, kézműves, gasztronómiai értékeire épülő programokat terveztek.

A szervezetet vezető polgármester arra a kérdésre, hogy a 100 millió forintos NKA-támogatást összességében mire fordítják majd, azt felelte: az összeg nagyobb része még megvan, azokat is közösségépítésre és zenei előadásokra költik majd, ezek szervezése folyamatban van. Azt ígérte, amikor lezajlik a pályázati szakasz, mindennel elszámolnak az NKA-nak, ahogyan a többi adománnyal is el fognak.

Lapunk korábban több cikkben beszámolt, hogy a Fidesz választókerületi kampányát részben állami pénzekből, az Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból finanszírozták. A pályázati nyertesek címeit választókerületi bontásban vizsgálva kiderült, hogy az egyes választókerületekben kiosztott pénzek sok esetben pontosan 100 millió forintot tettek ki – ezt a K-Monitor tette közzé bontásban. Békés megye 4-es számú választókerületében is így volt ez: a Magyar Sámsonok kétszer 50 milliója volt a körzetben megítélt összes NKA-támogatás. Ugyanakkor az, hogy egyetlen szervezet kapja meg a 100 millió forintot, példa nélküli.

A Hankó Balázs által még miniszterként felügyelt NKA pénzosztása körüli botrány már hetek óta tart, több részletét a 24.hu tárta fel. A politikai szálak közül megírtuk, hogy Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment a Becsó Zsolt leköszönő országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és kiderítettük azt is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a hatvani fideszes, Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz kormánypárti közösségekbe.

Még ezeket az eseteket is túlszárnyalja az, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt, ahol 400 milliónyi kulturális pénzt lapátoltak egyetlen megye fideszes egyesületeihez. Többek közt kiderült, hogy az NKA-botránypénzek egyik nyertese fizette Kocsis Máté DPK-jának kampányrendezvényét, ami kísértetiesen hasolnó, mint a Telex által bemutatott eset.