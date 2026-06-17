Azonnali belső vizsgálatot rendel el Magyar Péter aranykonvoj-ügyben, és követeli, hogy szólaljon meg a legfőbb ügyész

Az »aranykonvoj«-ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!

– üzente meg szerda reggeli bejegyzésében Magyar Péter, miután a HVG szerda reggeli cikkében részleteket közölt az ukrán pénzszállítókkal szemben foganatosított akcióval kapcsolatban. A lap továbbá feltárta azt is, hogy az ügy milyen töréseket okozott az ügyészségi viszonyokban.

A legújabb információk szerint az úgynevezett aranykonvoj-ügy állhat a Központi Nyomozó Főügyészséget vezető Fürcht Pál lemondása mögött. A főügyész azért kerülhetett konfliktusba a Legfőbb Ügyészség vezetésével, mert kifogásolta a titkosszolgálatok szerepét az ukrán pénzszállítók elleni akcióban és az azt követő büntetőeljárásban. Az értesülések szerint Frücht azt sérelmezte, hogy a rajtaütés alapjául szolgáló feljelentés hiányos volt, miközben a titkosszolgálatok a nyomozás során is aktív szerepet vállaltak.

A HVG írása szerint az ügyben a NAV is részt vett, azonban a hatóság több ponton ügyészségi döntésekre hivatkozva járt el. A lap úgy tudja, hogy a főügyész és a Legfőbb Ügyészség vezetése között kialakult vita komoly belső feszültségeket okozott az ügyészségi szervezeten belül, és több vezető ügyész is Fürcht mellé állt. A lap szerint a konfliktus akár Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész helyzetét is megrendítheti, miközben az ügy politikai következményei a TEK korábbi vezetésétől akár magasabb kormányzati szintekig – még akár Orbán Viktorig – is elérhetnek.