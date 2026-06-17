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A Magyar Nemzet hozta le egy pszichológus elemzését Magyar Péterről

admin Farkas György
2026. 06. 17. 10:24
Ezt tiltja a szakma etikai kódexe.

A magát polgáriként meghatározó, egyelőre napilapként funkcionáló, Magyar Nemzet nevű kiadvány hozta le egy pszichológus elemzését Magyar Péterről. 

Magyar Péter bukni fog

Ez az írás címe, amit Török István Péter teológus-pszichológusként jegyez a véleményrovatban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a pszichológia alapjait is oktató szerző cikkét nem idézzük.

Évtizedek óta vita tárgya ugyanis, hogy lehet-e a köz érdeke egy politikus mentális állapotának megismerése. Török hivatkozik ugyan Dr. Elinor Greenberg kutatására a narcisztikusokról, de írásában választópolgárként analizálja Magyar Pétert.

Ezt a szakma etikai kódexe jelenleg kizárja, például azért, mert a diagnózis érzékeny személyes adat, amit a politikus/kliens beleegyezése nélkül nem lehet megosztani a nyilvánossággal. Diagnosztizálni valakit csak személyes vizsgálatban szerzett eredmények alapján lehet. A szakma szerint egy pszichológus társadalmi konfliktusok esetén

a társadalmi csoportok közötti közvetítés, az álláspontok közelítése szándékával

nyilvánulhat meg, ha ez számára nehézségekbe ütközik, akkor ezt csak magánemberként teheti meg. Egy-egy megnyilvánulása alapján korábban többször nyilatkoztak Magyar Péter személyiségjegyeiről, ezek azonban inkább jellemrajzok voltak. Ilyet írt 2005-ben a néhai Popper Péter is Orbán Viktorról, ám írását a 168 Óra akkori főszerkesztője, Mester Ákos akkor nem engedte megjelenni, csak a legendás pszichológus halála után.

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Utóközlés: Popper Péter Orbán Viktorról
Tíz éve a néhai legendás pszichológus jegyzetet írt a 168 Órának. Akkor a főszerkesztő azt mondta neki: „Ez túl erős, Péter”. Mester Ákos most beismeri, tévedett.
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