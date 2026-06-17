„Hazahozattuk a fiam holttestét Magyarországról, másnap hazajött a temetésre a bátyja, és infarktust kapott”

A gyilkosság után elveszítettem a másik fiamat is. November kilencedikén hozattuk haza Laci holttestét Magyarországról. A bátyja másnap jött haza a temetésre, öt nappal később pedig kapott egy szívinfarktust. Meghalt. Még az öccse temetését sem érte meg. Pedig semmi baja nem volt, és nem is betegeskedett korábban soha

– mondta lapunknak magába roskadva az a Szerbiában élő asszony, akinek meggyilkolták az informatikusként dolgozó fiát a csepeli kenyérgyárban. Az áldozat édesanyja most szólalt meg először a gyilkosság óta. Elmondta, hogy azért jött el a Fővárosi Ítélőtáblára a jogerős ítélet kihirdetésére, mert látni akarta a fia gyilkosát, és a szemébe akart nézni. Az elkövető csupán egyetlen szót súgott az áldozat édesanyjának fülébe. A zentai Éva asszony lapunknak elárulta, hogy mit mondott neki a tettes, valamint újabb részleteket osztott meg a gyilkossággal kapcsolatban, illetve a benne kavargó érzésekről is hosszabban nyilatkozott.

A tököli börtönben ülő elkövetőt, Sz. Bencét vezetőszáron és bilincsben hozták a táblabíróságra a büntetés-végrehajtás dolgozói. A miskolci születésű, 23 éves férfi a személyi körülményeivel kapcsolatban azt mondta, hogy nyolc általános iskolai végzettsége van, és pohárszedőként dolgozott egy szórakozóhelyen a börtönbe kerülése előtt. Közölte, hogy nőtlen, nincs gyermeke és a büntetés-végrehajtási intézetben is tartja a kapcsolatot a családtagjaival.

Késsel vágta el a videójátékos ismerőse torkát