bűnügycsepelemberölésjogerős ítélet
Belföld

„Hazahozattuk a fiam holttestét Magyarországról, másnap hazajött a temetésre a bátyja, és infarktust kapott”

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 17. 16:48
Adrián Zoltán / 24.hu
Pár hónapon belül mindkét fiát elveszítette az a Szerbiában élő asszony, akinek az egyik gyermekét meggyilkolták a csepeli kenyérgyárban. Éva hazavitette Laci holttestét, hogy méltó búcsút vehessen tőle a család – a gyászszertartásra hazautazott Zentára a meggyilkolt fiú testvére is, de a temetést már ő sem élte meg, mert szívinfarktust kapott. Az asszony most csak azért jött Budapestre, hogy jogerős ítélet kihirdetésén a fia gyilkosának szemébe nézhessen.

A gyilkosság után elveszítettem a másik fiamat is. November kilencedikén hozattuk haza Laci holttestét Magyarországról. A bátyja másnap jött haza a temetésre, öt nappal később pedig kapott egy szívinfarktust. Meghalt. Még az öccse temetését sem érte meg. Pedig semmi baja nem volt, és nem is betegeskedett korábban soha

– mondta lapunknak magába roskadva az a Szerbiában élő asszony, akinek meggyilkolták az informatikusként dolgozó fiát a csepeli kenyérgyárban. Az áldozat édesanyja most szólalt meg először a gyilkosság óta. Elmondta, hogy azért jött el a Fővárosi Ítélőtáblára a jogerős ítélet kihirdetésére, mert látni akarta a fia gyilkosát, és a szemébe akart nézni. Az elkövető csupán egyetlen szót súgott az áldozat édesanyjának fülébe. A zentai Éva asszony lapunknak elárulta, hogy mit mondott neki a tettes, valamint újabb részleteket osztott meg a gyilkossággal kapcsolatban, illetve a benne kavargó érzésekről is hosszabban nyilatkozott.

A tököli börtönben ülő elkövetőt, Sz. Bencét vezetőszáron és bilincsben hozták a táblabíróságra a büntetés-végrehajtás dolgozói. A miskolci születésű, 23 éves férfi a személyi körülményeivel kapcsolatban azt mondta, hogy nyolc általános iskolai végzettsége van, és pohárszedőként dolgozott egy szórakozóhelyen a börtönbe kerülése előtt. Közölte, hogy nőtlen, nincs gyermeke és a büntetés-végrehajtási intézetben is tartja a kapcsolatot a családtagjaival.

Adrián Zoltán / 24.hu

Késsel vágta el a videójátékos ismerőse torkát

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Gusztáv a bíróság ítéletéről: Közvetlenül veszélyezteti egy ma élő, tiszta család megélhetését, büntet egy csecsemőt és egy anyát
Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat
Kvíz: Felismered a 80-as évek legnagyobb magyar slágereit egyetlen sorból?
Stars Hollow-ban laknál legszívesebben? Luke kávézójába járnál? Ez a Szívek szállodája-kvíz neked való
Orbán Viktor: Olcsón megúsztam, hogy csak egy alkotmányos tiltást kaptam
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik