Haladunk a kánikula felé

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Komka Péter / MTI
A lemenõ Nap látszik a salgói vár mögött Salgótarján közelébõl fotózva 2025. június 15-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 16. 06:24
Komka Péter / MTI
A lemenõ Nap látszik a salgói vár mögött Salgótarján közelébõl fotózva 2025. június 15-én.
Még használjuk ki ezt a kellemesebb nyári időt a hőség előtt.

Kedden az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet – írja a Kiderül. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul.Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Ez azonban csak a kezdet: mától fokozatosan melegszik majd a hőmérséklet és vasárnap már akár 37 fok is lehet.

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