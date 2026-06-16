Haladunk a kánikula felé

Kedden az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet – írja a Kiderül. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul.Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Ez azonban csak a kezdet: mától fokozatosan melegszik majd a hőmérséklet és vasárnap már akár 37 fok is lehet.