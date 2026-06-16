Győr szívesen befogadná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

Győr sürgős egyeztetéseket vár a kormánytól, mert a város rövid távon is komoly pénzügyi döntések előtt áll – mondta a Népszavának adott interjújában a város polgármestere.

Pintér Bence szerint a június végére ígért tárgyalások későn jönnek, mert eközben például az uszodák és sportlétesítmények működése is veszélybe kerülhet. A szolidaritási hozzájárulást is bírálta: ha be kell fizetniük, az szerinte a közszolgáltatások leállásával járhat.

A polgármester hangsúlyozta:

Mi egészen biztosan készen állunk arra, hogy konkrétumokról tárgyaljunk a kormánnyal,

ugyanakkor sürgeti a folyamatot, mert a helyi költségvetési helyzet nem teszi lehetővé a halogatást.

Beszélt arról is, hogy Győr nem kilépett a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, hanem felfüggesztette tagságát, tiltakozásként a fideszes vezetés megválasztása ellen. Pintér szerint a döntés a Fidesszel szembeni következetességet jelez, és nem gyengíti a tárgyalási pozíciókat, miközben együttműködésre kényszerül a fideszes többségű győri közgyűléssel, és több szervezeti átalakítást is elindítottak.

Győr várja a vagyonvisszaszerzési hivatalt

Az interjú egyik központi témája az elszámoltatás volt: Győrben több ügyben zajlik nyomozás, a lakáskassza körüli, mintegy 1,7 milliárd forintos tétel is vizsgálat alatt áll. A polgármester szerint országos jelenségről van szó, és minden gyanús ügyben feljelentést tesznek.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatallal kapcsolatban kifejezetten nyitott Győr szerepvállalására, nagyon várja a hivatal létrejöttét, és a Tisza-kormánynak már jelezte is, hogy szívesen látná a hivatal székhelyét a városban. A létrejövő intézmény legfontosabb feladatának az előző ciklusok döntéseinek és esetleges visszaéléseinek feltárását tartja.

Pintér Bence az interjúban függetlenként határozta meg a politikai pozícióját és ezen nem kíván változtatni. Úgy látja, a Tisza Párt sikere az előző rendszerrel szembeni elégedetlenségből fakad, de a jövőbeni politikai struktúrát a kormányzás tartalma fogja eldönteni.