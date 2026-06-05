Vitézy Dávid után a kormányszóvivők (Köböl Anita, Szondi Vanda, Magyar Éva) bejelentették többek közt, hogy
- szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány úgy véli, hogy a rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem ad valós képet a teljesítményről és nem támogatja a szakmai fejlődést. A munkáltató ettől még emelhet bért.
- A kormány felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási koncessziót. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a Mohutól a beruházásokról.
- Döntöttek az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról.
- Szigorítanak a vendégmunkások beengedésén. Arról már döntöttek, hogy a munkaerő-kölcsönző cégek nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból munkavállalókat behozni.