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Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét

Kocsis Zoltán / MTI
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én.
24.hu
2026. 06. 05. 11:33
Kocsis Zoltán / MTI
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én.

Vitézy Dávid után a kormányszóvivők (Köböl Anita, Szondi Vanda, Magyar Éva) bejelentették többek közt, hogy

  • szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány úgy véli, hogy a rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem ad valós képet a teljesítményről és nem támogatja a szakmai fejlődést. A munkáltató ettől még emelhet bért.
  • A kormány felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási koncessziót. A kormány a továbbiakban részletes jelentést kér a Mohutól a beruházásokról.
  • Döntöttek az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról.
  • Szigorítanak a vendégmunkások beengedésén. Arról már döntöttek, hogy a munkaerő-kölcsönző cégek nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból munkavállalókat behozni.
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Vitézy Dávid: 800 milliárd forintnyi támogatást vesztettünk el, mert politikusok nem akarták kitölteni a vagyonnyilatkozatukat
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