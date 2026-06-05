Átalakítják a pártfinanszírozást, vizsgálják a csádi missziót és Balásy Gyula cégeit

A kormányszóvivők beszámoltak arról, hogy a kormány szándéka szerint a jövőben átalakítják a párfinanszírozást úgy, hogy arányosan kapjanak állami támogatást a politikai csoportok.

Folytatódnak a minisztériumi átvilágítások, „hullanak a csontvázak a szekrényekből”, vizsgálják a csádi missziót, illetve a Balásy Gyula cégeivel kötött szerződéseket is.

Elhangzott újságírói kérdésre válaszul, hogy a kormány önmagában nem távolíthat el köztársasági elnököt. Azonban – tette hozzá a szóvivő –, ha az államfő iránti bizalom helyrehozhatatlanul sérül, és az illető – mármint a köztársasági elnök – nem vonja le a következtetést, akkor alkotmányos megoldásra van szükség. Megjegyezték, hogy az Európai Unió részéről semmilyen visszajelzés nem érkezett arra, hogy a Tisza elmozdítaná Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

A kormány nem tervez hozzányúlni a 13. és 14. havi nyugdíjhoz. Ugyanakkor a mostani nyugdíjrendszer drága, igazságtalan, és nem védi az időseket.