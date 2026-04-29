Eltűnt a Fidesz a városokból, 13 ezer fős a legnagyobb település, amelyet Orbánék meg tudtak tartani

A rendszerváltás óta egyetlen politikai erő sem kapott akkora felhatalmazást a választóktól, mint a Tisza. A 106-ból 96 egyéni választókerületben győzött Magyar Péter pártja, övék a valaha volt legnagyobb parlamenti mandátumarány (70,85 százalék) és a legtöbb szavazat (3 millió 339 ezer belföldön). Ekkora siker nem jöhetett volna létre az ország politikai térképének újrarajzolása nélkül: ahogy már kielemeztük, a Tisza kiöntött a narancsvidékre, sorban húzta be a tántoríthatatlanul fideszesnek gondolt országrészeket is. Ugyanakkor az új kormánypárt még annál is nagyobb győzelmet aratott, mint elsőre tűnik.

A Fidesz az összes fővárosi kerületet, az összes megyeszékhelyt és az összes egyéni választókerület központját elvesztette

– azaz még annak a tíz körzetnek a „fővárosában” is a Tisza nyert, ahol – a kisebb településeken leadott szavazatoknak köszönhetően – végül a Fideszé lett a mandátum. Magyarán: Körmend, Sárvár, Csorna, Sárbogárd, Vásárosnamény, Mátészalka, Karcag, Berettyóújfalu, Balassagyarmat és Ózd is a Tiszának szavazott bizalmat.

Végignéztük mind a 348 városi rangú település választási eredményét. Ezekben él az ország lakosságának nagyjából kétharmada, mégis mindössze 66 olyan várost találtunk, ahol Orbán Viktor pártja a szavazatok többségét megszerezte. És az igazán sokkoló a jobboldal számára az, hogy ezek egyike sem éri el még a középvárosi szintet sem.