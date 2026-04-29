Három hete nagy a csend a nemzeti petícióról

A leköszönő kormány csak a választások előtt néhány nappal, éppen három hete zárta le a nemzeti petíciót. Orbán Viktor idei kampányturnéjának egyik fő állítása mindvégig az volt, hogy a háborúra senki más, csak ő képes nemet mondani. A petíció is azt hirdette, hogy ehhez a Fidesz elnökével kell összefogni.

A korábbi párt/állami csatazaj után ezért különösen feltűnő, hogy csak a választás eredménye ismert, a petícióé nem. Lezárása után Orbán Viktor még magabiztosan azt állította: az eredményeket

most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására.

A kormány honlapján azonban azóta is csak ennyi olvasható:

A petíció eredményeit hamarosan közölni fogjuk.

A parlamenti választások után a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indított az állami média ellen, mert egészen a petíció lezárásáig

a »Nemzeti Petíció«-felirat megjelenítésével az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World csatornákon megsérthette a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint az azok más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

Eredetileg egyébként március 23-ig lehetett kitölteni a petíciót, amelynek hirdetését éppen aznap le is cserélték. Azt eredetileg a

Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén!

felirattal reklámozták. Éppen március 23-án jelentek meg a kormánypárti sajtóban (Magyar Nemzet, Nemzeti Sport, Bors, Blikk) az új, egész oldalas hirdetések Orbán Viktor fotójával és azzal a felszólítással, hogy

Töltse ki! Fogjunk össze a háború ellen!

A szövegre merőlegesen helyezték el a szöveget, amelyből – elfordított fejjel, nagyítóval olvasva – kiderül, hogy a reklám a kormány megbízásából készült. Ezzel a fotóval, szöveggel jelentek meg az utcai plakátok is.

Előzőleg a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter még arról beszélt, hogy a Fidesznek lesznek ugyan kampányplakátjai, de ő nem tud arról, hogy a pártelnök-miniszterelnök arcképével hirdetnének közpénzből.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ a koronavírus elleni védőoltáshoz megadott e-mail-címekre is levelet küldött, a petíció kitöltésére buzdított, mondván, együtt kell tiltakozni Zelenszkij elnök zsaroló fenyegetései ellen. A nemzeti petíció hivatalos végeredményével kapcsolatban keressük a leköszönő kormányt.