Fejbe lőtte kétgyermekes barátját tűzijátékkal, de nem érzi felelősnek magát a haláláért

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki egy kétgyermekes édesapa halálát okozta tűzijátékozás közben szilveszterkor. A Monori Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt állítja bíróság elé a barátja halálát okozó férfit.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy 1 év 6 hónap fogházbüntetést kért a terheltre, 3 év próbaidőre felfüggesztve.

Az üllői férfi két évvel ezelőtt szerezte be Szlovákiában a tűzijátékbombákat, amelyek kizárólag pirotechnikusi képesítéssel és külön rendőrségi engedély birtokában használhatók.

Homlokon találta a barátját

A vádlott 2025 január elsején éjfél után pár perccel kiment a barátjával az udvarra, ahol a terhelt egy vödörbe állította a tűzijátékot, majd anélkül, hogy betartotta volna a jogszabályban előírt 15 méteres biztonsági távolságot, meggyújtotta a gyújtózsinórt.

A tűzijátékbomba eltalálta a vödör közelében álló barátja homlokát, és felrobbant. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. A főügyészség szerint a baleset oka az volt, hogy a férfi nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, így nem vette igénybe pirotechnikusi képesítéssel rendelkező szakember közreműködését, szakértelem hiányában nem szabványos, illetve nem szabályosan felállított vetőcsövet alkalmazott, és nem tartotta meg a jogszabályban meghatározott biztonsági távolságot.

Vallomás

Az ügyész lapunknak azt mondta, hogy a terhelt tagadta a bűnösségét, és azt mondta, hogy szerinte ő nem felelős a történtekért. Állítása szerint mindenben úgy jártak el, ahogy kellett. Az ügyészség másfél év fogházbüntetést kért a halált okozó, foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolt férfire.

