A parlamentből távozó Jakab Péter benyújtotta utolsó hivatalos kérdését Orbán Viktornak. A független képviselő attól tart, hogy Sajóbábony környékén katasztrófahelyzet fenyegethet. Szerinte ugyanis az SPL Europe Kft. vegyi üzemében nem megoldott a több tonnányi mérgező vegyi anyag biztonságos tárolása.

Legutóbb néhány napja írt a 24.hu a dolgozók helyzetéről, most a független képviselő arról számolt be, hogy szerinte nem képesek ellátni a veszélyes anyagok szakszerű tárolását, megakadályozni az esetleges szivárgást.

Jakab Péter a dolgozókra hivatkozva azt írta, hogy a gyár – a nyári meleg közeledtével – egy időzített bomba, veszélyeztetheti a légvonalban 10 kilométerre lévő Miskolcot. Az alábbi kérdéseire várt választ Orbán Viktortól:

Mit tesz az ügyvezető kormány az esetleges katasztrófahelyzet megelőzése, a dolgozók és a lakosság biztonsága érdekében?

Hogyan garantálja, hogy az üzem egykori és jelenlegi munkavállalói megkapják azt a többhavi bért, amivel a tulajdonos tartozik, megkapják az újbóli elhelyezkedésükhez szükséges dokumentumokat?

Szerinte az ügy nem tűr halasztást, a Tisza Párt illetékes miniszter-jelöltjének is tudnia kell a problémáról, amelynek megoldása nem várhat a Magyar-kormány megalakulásáig, a veszély elhárítása azonnali intézkedést igényel.

Korábban azt is megírtuk, hogy a sajóbábonyi vegyipari cég februárra gyakorlatilag leállt, csődbe ment, az e-cégjegyzék szerint február 13-án felszámolás alá került. Az SPL Europe Kft.-nél tavaly nyáron az Opten adatai szerint még 191-en dolgoztak, idén januárra már 137-re olvadt a létszám. Februárra nullát írtak, noha az indiai tulajdonú növényvédőszer-gyártó néhány éve még óriási fejlesztést tervezett.