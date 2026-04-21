Ma folytatódnak a kormányalakítási tárgyalások és az egyeztetések, mely során többek között Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét is fogadja irodájában Magyar Péter – közölte a Tisza leendő miniszterelnök Facebookon.

Tíz miniszterelnökkel és államfővel egyeztet ma Magyar

Nemrég eldőlt: Bujdosó Andreát javasolja a Tisza a parlamenti frakció vezetésére, aki ma folytatja az egyeztetéseket a leendő országgyűlés működéséről és annak alakuló üléséről.

Emellett 10 miniszterelnökkel és államfővel egyeztek ma telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Alexander Vucsics szerb elnökkel

– közölte Magyar, aki kitért Kelemen Hunorra is, akivel a tervei szerint végigveszik, hogyan tudják segíteni az erdélyi és partiumi magyarokat.

Természetesen kérni fogom az elnök urat, hogy soha többet nem fordulhasson elő a mostanihoz hasonló visszaéléssorozat a levélszavazatok kapcsán, és elvárom, hogy az RMDSZ a jövőben szigorúan tartózkodjon az anyaországi pártpolitikába történő bármilyen beavatkozástól

– tette hozzá.

Kelemen gratulált Magyar Péternek a Tisza elsöprő választási győzelme után, ám jelezte: az ismeretlen Tisza Pártért egyelőre nem adja fel a Fideszt. Mint ismert, az RMDSZ régóta a Fidesz-szövetségese Erdélyben. A párttal szemben többször felmerült, hogy nem átlátható módon kezeli a Romániából érkező levélszavazatokat. Ezért nemrég fel is jelentették őket, a „választás rendje elleni bűncselekmény” elkövetése miatt. Eszerint március 23. és április 12. között az RMDSZ több tagja választópolgárokat hívtak meg pártirodákba vagy önkormányzati helyiségekbe, ahol útmutatást adtak a levélszavazás módjával kapcsolatban. Majd a kitöltött lapokat szervezetten juttatták el a magyar külképviseletekre.

Távozásra szólította fel a legfőbb ügyészt

A Tisza hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke ma 16 órakor fogadja azt a 17 neves gimnáziumi vezetőt, akik tegnap jelezték: egyeztetnének Magyarral a Tisza oktatáspolitikai programjáról és a leendő oktatásügyi miniszter személyéről. Mint ismert, csütörtökön Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójának neve merült fel, mint a Tisza-kormány leendő oktatási minisztere. Az üggyel kapcsolatban Magyar közölte: több jelölt is elképzelhető, még nem született végleges döntés.

Magyar újfent hangsúlyozta: teljességgel elfogadhatatlan, hogy „a legfőbb ügyész megvárta, amíg a Nemzeti Bank kirablói lelépnek a lopott szajréval, és eközben semmit nem tett ennek megakadályozására.” A leendő miniszterelnök szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek ezért vállalnia kell a felelősséget. „Május 31-ig tud magától távozni a hivatalából” – tette hozzá.