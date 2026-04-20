Leendő honvédelmi miniszterként üzent a Magyar Honvédség tagjainak Ruszin-Szendi Romulusz

Hétfőn sajtótájékoztató keretében nevezte meg Magyar Péter a hamarosan felálló Tisza-kormány első hét miniszterét, köztük Ruszin-Szendi Romuluszt, akinek a következő ciklusban a honvédelmi tárcát szánják.

Magyar bejelentését követően a volt vezérkari főnök egy Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet. A felkérést megtisztelőnek nevezte, és a pozícióból eredő felelősség mértékét hangsúlyozta.

„Egész életemet a haza védelmének szenteltem. Tudom, mit jelent az eskü súlya. Tudom, mit jelent bajtársnak lenni. Tudom, mit jelent szolgálni, ha kell, áldozatot hozni, ha kell, a hazáért mindent odaadni” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz, aki a rá váró pozíciót Magyarország egyik legnagyobb felelősséggel járó szolgálataként jellemezte.

A világ körülöttünk változik. A szomszédunkban háború zajlik, és Európában is egyre nagyobb szerepet kap a védelem és a biztonság kérdése. Ilyen időkben különösen fontos a felkészültség, a higgadtság és az erő, mert a békét csak erős, felelős és felkészült nemzet tudja megőrizni. Minden tudásommal azon leszek, hogy Magyarország biztonsága stabil és kiszámítható legyen, a honvédség a biztonságot nyugodt, felkészült erővel garantálja – mindezt szövetségeseinkkel együttműködve, a közös biztonság erősítésén dolgozva

– mondta a leendő honvédelmi miniszter, aki egyik legégetőbb feladatának azt tartja, hogy az állomány morálját helyreállítsa.

A középpontba a katonát helyezzük, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Mert egy hadsereg ereje nem csak az eszközökben mérhető, hanem az emberekben, a tartásban, a hitben és az összetartozásban. A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét. Számít a tapasztalatotok, számít a hangotok. Határozottan és késlekedés nélkül kezdünk hozzá, mert van mit rendbe tenni, és ezt közösen visszük végig.

– üzent külön a bajtársainak.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ruszin-Szendi Romulusz mellett miniszteri feladatokat fog ellátni a jövőben a Tisza-kormányban Orbán Anita (külügyminiszter), Kapitány István (gazdasági és energetikai miniszter), Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter), Kármán András (pénzügyminiszter), Gajdos László (élő környezetért felelős miniszter) és Bóna Szabolcs (agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter) is. Ugyancsak bejelentették, hogy a házelnöki pozícióra a Tisza alelnökét, Forsthoffer Ágnest javasolják, azt pedig már korábban tudni lehetett, hogy a párt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz.