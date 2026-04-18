Ebben a három kerületben még a Fidesz vezet, de könnyen megfordulhat az állás

Jelenleg is zajlik a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása, ami várhatóan a szombati nap folyamén fejeznek majd be. A Tisza már fordított a Paks-, a Dombóvár– és a Nyírbátor központú választókerületben, ezzel már 140 képviselője ülhet be a májusban alakuló Országgyűlésbe.

Mutatjuk, melyik az a három körzet, ahol még a Fidesz vezet, de könnyen megfordulhat az állás, amellyel akár 143 mandátuma is lehet a Tiszának a következő Országgyűlésben. Még nem dőlt el a végeredmény

a Hajdú Bihar megye 4-es választókerületben, ahol még a fideszes Vitányi Iván áll nyerésre, alig több mint 1200 szavazattal a tiszás Kovács Petra Judit előtt,

áll nyerésre, alig több mint 1200 szavazattal a tiszás előtt, a Vas megye 2-es választókerületben, ahol a kormánypártok jelöltje, Ágh Péter 1269 szavazattal vezet a Lázár János által leszlovákozott Strompová Viktóriával szemben,

1269 szavazattal vezet a által leszlovákozott szemben, valamint a Győr-Moson-Sopron megye 3-as, Csorna központú választókerületben, ahol a 2022-ben a Fidesz legmagasabb eredménnyel, 70 százaléknál is többel nyerő, ám most csupán 48 százalékot kapó Gyopáros Alpár vezet a Tisza agrárszakértője, Bóna Szabolcs előtt. Közöttük 1456 szavazat a különbség.

Noha a külképviseleten és az átjelentkezéssel beérkezett szavazatok jó része a Tiszára megy, a még billegő körzetekben jóval nagyobb a szavazatkülönbség, mint a már átfordult körzetek esetében, ezért nem borítékolható, hogy mindhárom körzetben változik a befutó.

A friss adatokról a Nemzeti Választási Iroda ad tájékoztatást, amit mi is azonnal közzéteszünk választási térképünkön.