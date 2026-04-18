A győzteskompenzációval behúzott még egy helyet a Tisza, 141 képviselője lesz a parlamentben

Szombat dél körül több helyen lezárult a külképviseleten és az átjelentkezéssel leadott szavazatok összeszámlálása. A szorosnak vélt választókerületekben három helyen (Sárvár, Csorna, Balassagyarmat) megőrizte az előnyét a Fidesz, ám a győzteskompenzációval megszerzett még egy listás helyet a Tisza. Választókerület már aligha fordul át, így minden bizonnyal

141 mandátumot szerzett a Tisza, 52-t a Fidesz és 6-ot a Mi Hazánk a következő Országgyűlésben.

Egyéniben már biztosan bejutó a Fidesztől

a Nógrád megye 2-es választókerületben Balla Mihály,

a Vas megye 2-es választókerületben Ágh Péter,

a Győr-Moson-Sopron megye 3-as választókerületben Gyopáros Alpár.

Egyéni képviselőként nem lesz ott a Parlamentben a Tisza agrárszakértőjeként ismert rábapordányi mezőgazdász Bóna Szabolcs, a Lázár János által szlováknak minősített Strompová Viktória – aki listáról viszont szerzett képviselői helyet –, és a nógrádi jelöltként induló Molnár Zoltán.

