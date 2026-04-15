Újraszámolták: még mindig a Tisza jelöltje áll nyerésre Keszthelyen

11 szavazattal kevesebb lett az előnye, de a szavazatok újraszámlálása után is Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje vezet a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi központú egyéni választókerületben, miután Nagy Bálint fideszes jelölt újraszámlálást kezdeményezett.

Jelenleg 48 szavazat a különbség a kettejük között, ám ez még mindig nem a végleges eredmény: az összes egyéni választókerületben össze kell még számolni az átjelentkezéssel és a külképviseleteken szavazók szavazatait is.

A még beérkező szavazatokon két Tolna megyei, a Paks- és a Dombóvár központú, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-os (Nyírbátor központú) körzet múlhat. Ezekben a választókerületekben alig néhány száz szavazat a különbség a Tisza és a Fidesz jelöltje között, egyelőre mindháromban az utóbbi javára.

A szóban forgó körzetek még jó eséllyel átfordulhatnak, mivel a levélben szavazók és az átjelentkezéssel szavazók csoportjában is feltételezhetően nagyobb számban vannak tiszások, mint fideszesek. Amennyiben így történik, plusz három mandátummal 140 helye lenne a Tiszának a következő Országgyűlésben.

A friss eredmények a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtekinthetők.