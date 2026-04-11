Illegális versenyzés okozta a XIII. kerületi balesetet – helyszíni videó

Lapunk is beszámolt az éjszaka folyamán történt halálos balesetről, ahol a XIII. kerületi Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróról lezuhant egy jármű, több másik autó pedig ütközött. A Telex azóta megírta, hogy illegális versenyzés okozta a tragédiát, amiben egy ember a helyszínen vesztette életét, egy másik érintett pedig azelőtt, hogy a mentő beért volna vele a kórházba. A balesetben összesen öt autó érintett.

A 24.hu egyik olvasója eljuttatott lapunkhoz egy videót, amit a helyszínen készített a baleset után nem sokkal. A felvételen a szétroncsolódott autók és az utat beborító törmelék is látható:

Vitézy Dávid reagált

A balesetre Facebook-posztban reagált Vitézy Dávid önkormányzati képviselő.

Újabb ártatlan áldozata lett az illegális utcai versenyzésnek Budapesten. Tegnap este a fenti képen látható Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele az alsó képen látható Toyotába a Váci út Róbert Károly körút feletti felüljáróján, hogy az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant – a vezetője azonnal meghalt.

– áll a bejegyzés elején.

Vitézy úgy fogalmaz, újabb ártatlan áldozatot követelt a budapesti főutakon zajló illegális utcai autóversenyzés. Szerinte ennek visszaszorítása érdekében több kihelyezett traffipaxra lenne szükség, és a visszaeső gyorshajtóknak is sokkal súlyosabb büntetéseket kéne kiszabni, illetve kifejezetten az utcai versenyzésért járó büntetési tételeket is növelni kéne.