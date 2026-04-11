levélszavazatokválasztás 2026
Belföld választás 2026

255 ezer magyar már szavazott szombat reggelig – levélben

Leadja az április 12-i magyarországi országgyûlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai fõkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ magyar állampolgárok jogosultak.
24.hu
2026. 04. 11. 08:26
Ez a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 497 ezer választópolgár csaknem fele.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg.

A Nemzeti Választási Iroda eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat; 460 ezer választó postai kézbesítést kért, 36 ezren pedig azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

Az NVI szombat reggeli adatai szerint már 254 985 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 39 436-ot közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 215 549-et pedig a külképviseleteken adtak le. Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt, hogy szombat reggelig 186 025 érvényes szavazási iratot találtak.

A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről. E szerint:

  • a legtöbb érvényes szavazási iratot (78 221-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg
  • szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 36 739
  • németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 2 635 érvényes szavazási irat érkezett már vissza
  • brit értesítési címet megadóktól 448
  • svájci értesítési címmel rendelkezőktől 431 érvényes szavazási irat érkezett vissza
  • Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 775 érvényes szavazási irat érkezett vissza
  • kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1379
  • és van 64 360 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok feldolgozása, azaz a levélben leadott szavazatokhoz tartozó azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése hétfőn délelőtt kezdődik meg. Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik, illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, illetve a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.

Érvénytelen a szavazási irat:

  • ha a válaszboríték nincs lezárva, hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, a szavazási irat több belső borítékot tartalmaz, vagy nincs lezárva a belső boríték
  • ha a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, nincs aláírva, vagy a választópolgár már leadott szavazási iratot.

Nem lesz a szavazási irat érvénytelen:

  • ha a szavazási irat nem az NVI által megküldött külső borítékban van
  • ha a válaszboríték kis mértékben sérült (de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet)
  • ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem lesz érvénytelen a válaszboríték amiatt, ha azért nem egyeznek az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai a nyilvántartásban lévőkkel, mert közben megváltozott a neve, ékezethiba található az azonosító nyilatkozatban, írásmódbeli eltérés vagy a földrajzi név idegen nyelvű megjelölése okozza az eltérést.

Amennyiben az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot felbontás nélkül félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.

Ajánlott videó

Illegális versenyzés okozta a XIII. kerületi balesetet – helyszíni videó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik