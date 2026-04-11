Élelmiszer-adományok kiválasztottaknak – választási csalást követtek el a Mészáros-csomagokat osztó fideszes politikusok?

A Fidesz több parlamenti képviselőjelöltje – önkormányzatok vagy hozzájuk köthető alapítványok közreműködésével – nagyszabású élelmiszercsomag-osztási akciókban vett részt közvetlenül húsvét előtt, azaz valamivel több, mint egy héttel az országgyűlési választás előtt. Ehhez kapcsolódóan a Tisza Párt politikusai a napokban több olyan videó- és hangfelvételt is nyilvánosságra hoztak, melyek alapján választási csalással vádolták meg a kormánypárti jelölteket. Akad olyan fideszes politikus, aki ellen Magyar Péterék büntetőfeljelentést is tettek, másokat azonnali visszalépésre szólítottak fel.

A választási csalásoknak a következmények szempontjából két fajtája van, amiket leginkább az különböztet meg, hogy lehetséges-e bizonyítani azt, hogy szavazatvásárlás történt, vagy sem.

A választási csalás súlyos, három évig terjedő börtönnel büntethető formája a Büntető törvénykönyv (Btk.) szerinti választás rendje elleni bűncselekmény. Mécs János, a Társaság a Szabadságjogokért választási jogásza elmondta, ehhez bizonyítani kell, hogy a pénztranszfernek, élelmiszerosztásnak vagy más anyagi juttatásnak az érintett szavazatának befolyásolása volt a célja, a felek között pedig egyetértés volt: tehát a választópolgár is értette, mi történik. Ezeket az ügyeket azért rendkívül nehéz bizonyítani, mert ha a felek nem vallják be, hogy szavazatvásárlásban vettek részt, és más tanúja nem volt az esetnek, akkor az érintettek mondhatják azt, hogy jótékonykodás, ajándékozás történt csupán.

A választási eljárás alapelveinek megsértéséhez azonban nincs szükség arra, hogy a történtek kimerítsék a választás rendje elleni bűncselekmény tényállását. Amennyiben a választási kampányban egy jelölt a szokásos kampányanyagoknál (például szórólap, toll, matrica vagy ezekből álló kis csomag) nagyobb értékben ad a választóknak élelmiszercsomagot vagy más anyagi juttatást, egyrészt a választás tisztaságának, másrészt a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak az alapelveit sérti. Ebben az esetben nem kell bizonyítani a szavazatvásárlás tényét – illetve csupán három napon belül lehet kifogással élni –, ennek megfelelően a törvénysértés következménye is jóval enyhébb, általában a további jogsértésektől való eltiltásban merül ki.

Szeretetcsomagok húsvétkor