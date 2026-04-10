Zöld borítékot kapnak az átjelentkezők és külképviseleten szavazók, a szavazat csak a boríték lezárása után érvényes

admin Vaskor Máté
2026. 04. 10. 07:13

Azok a választók, akik átjelentkezéssel, vagy külképviseleten szavaznak, olyan zöld színű borítékot kapnak, amin fel van tüntetve a vármegye és a lakcímük szerinti országgyűlési egyéni választókerület (OEVK), írja a Telex.

A Nemzeti Választási Iroda közölte: a szavazat csak a boríték lezárása után érvényes.

A lezárt borítékokat a választási irodához szállítják, amely OEVK szerint szétválogatja azokat, majd április 17-én, pénteken átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának. Az erre kijelölt szavazókörök legkésőbb április 18-án számlálják meg a szavazatokat.

Ha a szavazatszámláló bizottság véletlenül kifogy a zöld borítékból, akkor egy fehér borítékra is felírhatja a fenti adatokat, ez nem befolyásolja a szavazat érvényességét, tette hozzá az NVI. Más választók csak kérés esetén kapnak borítékot.

Mint megírtuk, szoros eredmény esetén a fentiek miatt elképzelhető, hogy csak a választás után egy héttel lesz végeredmény.

