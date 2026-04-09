Orbán arról, hogy Trump nem volt ott: De ott volt

Bűncselekmény

– mondta Orbán Viktor egy benzinkúton a Telexnek arra a kérdésre, hogy mit reagál a nemrég kiszivárgott leiratra a tavaly októberi telefonhívásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az állítás nem meglepő, Orbán már az Indexnek is csak ennyit reagált a leiratra.

Ugyanazon a benzinkúton a 444 is elkapta a miniszterelnököt, aki Debrecen felé tartott. Ők azt kérdezték, csalódott-e, hogy Donald Trump nem jött el Magyarországra.

De ott volt

– mondta Orbán szűkszavúan a kérdésre. Ezzel arra utalhatott, hogy JD Vance alelnök telefonon felhívta az amerikai elnököt a beszéde közben, aki dicsérte a miniszterelnököt.