Külföldről szavazna? Ezt kell tudni a választási levélcsomag átvételéről és leadásáról

Megjelent a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében az a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által kiadott utasítás, amely rögzíti, mikor lehet személyesen átvenni és leadni a szavazási levélcsomagot – közölte az NVI.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe való regisztrációkor dönthetnek arról, hogy postán kérik-e a levélcsomagot, vagy személyesen veszik át.

A friss NVI‑utasítás szerint a levélcsomagok személyes átvételére és leadására az alábbi időszakok érvényesek:

Március 28. – április 11. között, munkanapokon 9:00–16:00 között lehet átvenni a csomagot a kijelölt külképviseleteken.

Öt kiemelt helyszín – Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka és Ungvár – hosszabbított nyitvatartással működik: Március 28. – április 10. között minden nap 7:00–21:00 között Április 11-én, a szavazást megelőző napon 7:00–22:00 között



Ezeken a külképviseleteken a leadás is ugyanebben az időintervallumban történhet.