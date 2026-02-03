választás 2026levélszavazásnemzeti választási iroda
Belföld

Külföldről szavazna? Ezt kell tudni a választási levélcsomag átvételéről és leadásáról

Közzétette a Magyar Közlöny a Nemzeti Választási Iroda friss utasítását, amely meghatározza, mikor és hol lehet személyesen átvenni vagy leadni a szavazási levélcsomagokat a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választóknak. Több külképviselet hosszabbított nyitvatartással várja a választókat.

Megjelent a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében az a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által kiadott utasítás, amely rögzíti, mikor lehet személyesen átvenni és leadni a szavazási levélcsomagot – közölte az NVI.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe való regisztrációkor dönthetnek arról, hogy postán kérik-e a levélcsomagot, vagy személyesen veszik át.

A friss NVI‑utasítás szerint a levélcsomagok személyes átvételére és leadására az alábbi időszakok érvényesek:

  • Március 28. – április 11. között, munkanapokon 9:00–16:00 között lehet átvenni a csomagot a kijelölt külképviseleteken.
  • Öt kiemelt helyszín – Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka és Ungvár – hosszabbított nyitvatartással működik:
    • Március 28. – április 10. között minden nap 7:00–21:00 között
    • Április 11-én, a szavazást megelőző napon 7:00–22:00 között

Ezeken a külképviseleteken a leadás is ugyanebben az időintervallumban történhet.

