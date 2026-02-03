Cikkünk frissült!

A télies, csúszós útviszonyok miatt országszerte több VOLÁN‑járat menetrendje módosult, számos busz kimarad vagy jelentős késéssel közlekedik – derül ki a hivatalos tájékoztatásból.

Pest vármegyében Pomáz térségében egy baleset miatt nőtt meg a menetidő, míg távolsági viszonylatban a Győrből reggel 6 órakor Pécsre induló 1707‑es járat Sárbogárdtól közel egyórás késéssel halad tovább. Az M6‑os autópályán a Budapest és Dunaújváros, Szekszárd, illetve Pécs közti járatok 25–50 perc késést szednek össze.

Bács‑Kiskun vármegyében Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza és Solt környékén 15–40 perces csúszások fordulnak elő, és Alsómonostoron több megállót – köztük az Oláh tanyát és a Mezőgazdasági telepet – nem érintenek a buszok.

Baranya vármegyében a Komlóról Pécsre tartó 5620‑as járat Hosszúheténynél kényszerült várakozásra, és több településen kimaradások vannak, így Bisén a Szőlőhegy forduló, Nagynyárádon az Iskola és a József Attila utca, valamint Szalántán a Németi forduló sem érintett.

Fejér vármegyében a dunaújvárosi 40‑es helyi járat több megállót hagy ki – köztük a Venyimi út, Bagolyvár és Lobogó út megállókat. Hevesben a Versegről Hatvanba 10:21‑kor induló 3626‑os busz nem közlekedik. Tolna vármegyében Felsőnána több megállója, valamint Szekszárd több pontja – köztük az Újfalussy Imre utca sarka, a Szüret utca, a Zöldkert utca és a Bottyán‑hegy – marad ki a járatok útvonalából. A közlekedési társaság minden utast arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon a frissített menetrendi információkról.

Baleset az M7-esen

A rendkívül rossz útviszonyokat jelzi az is, hogy kedden délelőtt keresztbe fordult egy kamion az M7‑es autópályán, Budapest irányába, Siófok közelében. Az Útinform közlése szerint a jármű a 97‑es kilométernél a teljes pályát elzárta, ezért a forgalmat teljes szélességében megállították.

A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a kamion üzemanyagtartálya felhasadt, és üzemanyag került a vízelvezető árokba, de a siófoki tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy az továbbfolyjon. A helyszínre kamionmentőt vezényeltek, a műszaki mentés folyamatban van.

Már Csongrádra is figyelmeztetést adtak ki

A HungaroMet több vármegyére – előbb Tolna és Baranya, majd Bács‑Kiskun déli része, később Csongrád‑Csanád egyes járásai – adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós, többórás ónos eső miatt. Baranyában később visszavonták a riasztást.

A következő órákban a riasztott területeken 1 mm-t meghaladó mennyiségű ónos eső várható. A csapadékzóna éjfélig fokozatosan északkelet felé húzódik; több helyen 6–11 cm, a Dunántúl északkeleti részén akár 11 cm feletti, a hegyekben pedig 15 cm körülihóréteg is kialakulhat.

A csapadék halmazállapota változik: a hó előbb ónos esőbe, majd fagyott esőbe és esőbe vált. Jelentősebb ónos eső főként Bács‑Kiskun nyugati felében, valamint Pest és Fejér egyes részein várható. Az Északi‑középhegységben kedd estétől szerdáig helyenként szintén előfordulhat.

A Katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy a riasztott területeken ne induljanak útnak, csak ha feltétlenül szükséges. Aki mégis elindul, legyen felkészült, tájékozódjon a riasztásokról és az útviszonyokról, és vezessen óvatosan. Figyelmeztettek, hogy az ónos eső miatt ágak, vezetékek leszakadhatnak, ezért ne parkoljanak ezek alá, a gyalogosok pedig legyenek különösen körültekintők. Veszély esetén a 112 hívható.

Budapesten is vannak fennakadások

Budapesten sem tökéletes a közlekedés a hó miatt, de a tömegközlekedés működik – írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. Budakeszin sorban állnak elakadva a 22-es buszok az állam által fenntartott utakon, egy óra alatt se jutnak ki a buszok a településről – emelte ki.

„Természetesen a fővárosi helyzet sem tökéletes, és bár a tömegközlekedés jár, kértem a BKM-et és a BKK-t, hogy fokozottan figyeljenek a megállók takarítására is a január eleji keserű tapasztalatok után. És természetesen a tapasztalatokat ismét ki kell értékelni, legutóbb is sok hiányosságra derült fény – ezek orvoslására 6 pontos intézkedési tervben tettem javaslatot a fővárosi közgyűlésnek január végén, amit a testület egyhangúlag el is fogadott” – tette hozzá a budapesti politikus.