Navracsics: 65,3 százalékban értek egyet a Fidesz politikájával

Négy éve is csak 65,3 százalékban értett egyet a Fidesz politikájával Navracsics Tibor fejlesztési miniszter, most is ugyanennyit mondott a Népszavának adott interjújában, mert nála ez állandó. Ez nem túl magas szám, de szerinte ő legalább őszinte.

Vérmérséklet szempontjából sok esetben más vagyok, vagy mást gondolok a politikai kérdésekben, de ezeket lehet rólam tudni, mert a kormányüléseken is beszélek róla, és sokszor el szoktam mondani a nyilvánosságban is

– magyarázta a politikus, aki miniszterként sem érzi magát a Fidesz mainstreamjébe tartozónak.

„Végtelenül ambiciózus ember vagyok. Én úgy gondolom, ahogy már mondtam, ma nem tartozom a mainstreamhez, de ez nem azt jelenti, hogy nem vállalnék vezető szerepet. Az élet hozza a pozíciókat és a feladatokat, és én igyekszem őket megfelelően teljesíteni. Magyarországon és az európai politikában minden megtörténhet” – fogalmazott sokat sejtetően Navracsics, aki mintegy tíz éve esett ki a pikszisből és vonult sok más partvonalra szorult vezető fideszes politikushoz hasonlóan Brüsszelbe „száműzetésbe”, ahol uniós biztosként dolgozott egy ciklus erejéig.

Navracsics megvédte Lázár János közlekedési minisztert a nagy vihart kavaró cigányozós mondataiért, ami azért érdekes, mert régóta rosszban vannak, Lázár a hódmezővásárhelyi hecclapjában is durván támadta Navracsicsot, utána pedig látványosan nem volt hajlandó bocsánatot kérni tőle.

„Nem volt direkt, én ismerem Jánost. Ő egyáltalán nem cigányellenes, semmi olyan nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatná” – mondta Navracsics, aki végtelenül gusztustalannak nevezte, hogy az ellenfelei ugyanúgy folytatják Lázár ellen a hecckampányt, hiába kért bocsánatot.