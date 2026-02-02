navracsics tiborlázár jánosválasztás 2026
Belföld

Navracsics: 65,3 százalékban értek egyet a Fidesz politikájával

Mohos Márton / 24.hu
Navracsics Tibor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpon.
24.hu
2026. 02. 02. 07:07
Mohos Márton / 24.hu
Navracsics Tibor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpon.

Négy éve is csak 65,3 százalékban értett egyet a Fidesz politikájával Navracsics Tibor fejlesztési miniszter, most is ugyanennyit mondott a Népszavának adott interjújában, mert nála ez állandó. Ez nem túl magas szám, de szerinte ő legalább őszinte.

Vérmérséklet szempontjából sok esetben más vagyok, vagy mást gondolok a politikai kérdésekben, de ezeket lehet rólam tudni, mert a kormányüléseken is beszélek róla, és sokszor el szoktam mondani a nyilvánosságban is

– magyarázta a politikus, aki miniszterként sem érzi magát a Fidesz mainstreamjébe tartozónak.

„Végtelenül ambiciózus ember vagyok. Én úgy gondolom, ahogy már mondtam, ma nem tartozom a mainstreamhez, de ez nem azt jelenti, hogy nem vállalnék vezető szerepet. Az élet hozza a pozíciókat és a feladatokat, és én igyekszem őket megfelelően teljesíteni. Magyarországon és az európai politikában minden megtörténhet” – fogalmazott sokat sejtetően Navracsics, aki mintegy tíz éve esett ki a pikszisből és vonult sok más partvonalra szorult vezető fideszes politikushoz hasonlóan Brüsszelbe „száműzetésbe”, ahol uniós biztosként dolgozott egy ciklus erejéig.

Navracsics megvédte Lázár János közlekedési minisztert a nagy vihart kavaró cigányozós mondataiért, ami azért érdekes, mert régóta rosszban vannak, Lázár a hódmezővásárhelyi hecclapjában is durván támadta Navracsicsot, utána pedig látványosan nem volt hajlandó bocsánatot kérni tőle.

„Nem volt direkt, én ismerem Jánost. Ő egyáltalán nem cigányellenes, semmi olyan nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatná” – mondta Navracsics, aki végtelenül gusztustalannak nevezte, hogy az ellenfelei ugyanúgy folytatják Lázár ellen a hecckampányt, hiába kért bocsánatot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatták a dunaújvárosi alpolgármestert, aki pénzt kérhetett a nyertes pályázótól
Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak
Fehér szülők, fekete gyermek: súlyos hibát vétettek egy floridai meddőségi klinikán
BelugaST 5: utoljára emelkedett a magasba a bizarr külsejű repülőgép
Vidéken is árad a Tisza? Mire képesek Orbán kipróbált harcosai? Újra itt a Csatatér Nagy Ervinnel, Navracsiccsal, Ruszin-Szendivel és a várossal, ahol már kétszer megégette magát a Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik