Török Gábor az MSZP-ről: A 9 évvel ezelőtti jóslatom csak félig jött be

Ez ma egy jelentéktelen döntés, de történelmi távlatban azért figyelemre méltó

– írta a Facebookján Török Gábor politikai elemző, miután kedden több újság is tényként közölte, hogy az MSZP nem méreti meg magát a közelgő országgyűlési választáson, így 36 év után először nem szerepel majd a párt logója a szavazólapokon. A pártelnöke ezt követően sietve közölte, hogy az indulásról még nem született döntés.

„Ez a párt (a kommunista diktatúra utódpártjaként) 1994-ben és 1998-ban 30, 2002-ben és 2006-ban 40 százalék feletti eredményeket ért el, de 2010-ben és még 2018-ban is 10 százalék felett teljesített” – írta Török, majd megosztotta kilenc évvel ezelőtti, Magyar Narancsnak adott interjújában, amelyben arról értekezett, hogy tíz év múlva inkább a Momentum lesz a parlamentben, nem az MSZP.

„A 9 évvel ezelőtti jóslatom viszont csak félig jött be” – írta, miután a Momentum már tavaly nyáron döntött arról, hogy nem hátráltatja az indulásával a kormányváltás esélyeit.