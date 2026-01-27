Stummer János közösségi oldalán számolt be arról, hogy a bíróság elítélte. Kedden újabb pénzbírságokat szabtak ki rá a gyülekezési törvény tavaly tavaszi megsértése miatt. A Momentum politikusa szerint a tárgyalás gyors volt, mindenki elmondta, amit ilyenkor el kell, az ítélet pedig megfelel az Orbán-kormány elvárásainak.

Fel is öltöztem az alkalomhoz illően

– tette hozzá Stummer János, aki egy „Kapjátok be!” feliratú pólóban állt a bíróság elé. Cseppet sem finomított véleményén, amióta a kormánypárti képviselők felfüggesztették mentelmi jogát. Ismét üzent nekik.

Beszólt a bíróságoknak is

Kapjátok be mind odabent a Parlamentben, ti, akik magatok alá gyűrtétek a magyar bíróságokat, hogy mára ezek az intézmények az igazság helyett a ti politikai érdekeiteket szolgálják. Kapjátok be, mert nincs ma Magyarországon tőletek független közszolgálati média, hanem a pártpropagandát finanszírozza mindenki, aki adót fizet nektek. Kapjátok be, mert úgy igazítottátok ennek a választásnak nevezett színjátéknak a játékszabályait, hogy a lehető legtöbb szavazatot el tudjátok négyévente csalni.

Stummer János másmilyen országot szeretne, mint amilyenné a fideszesek tették.

Rendszert akar váltani

Szerinte ehhez a bíróságokat és a médiát fel kell szabadítani, a választási törvényt meg kell változtatni.

Demokratikus átmenet kell, ami után az új szabályok szerint kell új választást tartani, hogy egy tiszta szabályok szerint megválasztott országgyűlés új alkotmányt tudjon adni a hazának. Hogy egyesíteni tudjuk azt, ami mostanra reménytelenül szétszakadt.

Csak annyi a politikai célja, hogy megélje, kétharmadnyi képviselő megszavazza a demokratikus átmenet feltételeit, negyedik igenjével pedig önként lemond a hatalmáról, azt visszaadja a népnek. Neki csak ez a négy igen kell, mert

ezt a rendszert nem megújítani, nem átalakítani, hanem földig rombolni kell.

Bekaphatja mind a 133!

Stummer János ezt akkor üzente, amikor a korábbi büntetését közmunkésként kezdte el ledolgozni a hónap elején. Havat lapátolt és azt írta a hólapátolással kampányoló politikusoknak, hogy szégyelljék magukat, mert ez tiszteletlenség volt azokkal szemben, akik minimálbérért kaparják a padkát, a buszmegállót, a járdát, meg a lépcsőket a cudar időben.