Jogellenes lett volna kifizetni az Országgyűlési Őrség vizsgálat alatt álló vezetőinek a jutalmukat – már nem az

Több mint 30 millió forintot osztottak ki a Kövér László házelnök felügyelete alá tartozó Országgyűlési Őrség vezetőinek a karácsony előtti időszakban. Az év végi jutalom összege egy havi fizetés volt, amit hamarosan újabb jelentős jutalom követ majd: februárban érkezik a kormányzat által beígért, rendre a parlamenti választások elé időzített fegyverpénz, amely hathavi illetménynek felel meg.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára december elején jelentette be, hogy a fegyveres testületek tagjai ismét megkapják az extra juttatást.

Az Országgyűlési Őrség több vezetője esetében azonban volt egy komoly probléma: a 2025 végéig hatályos jogszabályok alapján egyik pénzjutalom jogi feltételeinek sem feleltek meg.

Decemberben azonban évtizedes szabályokat módosítottak, melyek nyomán lehetővé vált a kifizetésük.