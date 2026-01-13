fegyverpénzlisoczki lászlóországgyűlési őrségpénzjutalom
Jogellenes lett volna kifizetni az Országgyűlési Őrség vizsgálat alatt álló vezetőinek a jutalmukat – már nem az

Soós Lajos / MTI
Kövér László házelnök szalagot köt az Országgyűlési Őrség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a testület zászlajára az Országház Kupolatermében 2023. február 16-án.
admin Spirk József
2026. 01. 13. 05:58
Több jogszabályt is módosítottak decemberben azért, hogy a (pót)magánvádas eljárásban megvádolt egyenruhások jutalmazhatók legyenek. Ez érinti az Országgyűlési Őrség több vezetőjét is, akik jelen voltak azon a disznótoros bulin, ahol egy alezredes több női munkatársát zaklatta.

Több mint 30 millió forintot osztottak ki a Kövér László házelnök felügyelete alá tartozó Országgyűlési Őrség vezetőinek a karácsony előtti időszakban. Az év végi jutalom összege egy havi fizetés volt, amit hamarosan újabb jelentős jutalom követ majd: februárban érkezik a kormányzat által beígért, rendre a parlamenti választások elé időzített fegyverpénz, amely hathavi illetménynek felel meg.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára december elején jelentette be, hogy a fegyveres testületek tagjai ismét megkapják az extra juttatást.

Az Országgyűlési Őrség több vezetője esetében azonban volt egy komoly probléma: a 2025 végéig hatályos jogszabályok alapján egyik pénzjutalom jogi feltételeinek sem feleltek meg.

Decemberben azonban évtizedes szabályokat módosítottak, melyek nyomán lehetővé vált a kifizetésük.

