Tűz ütött ki a Papp László Budapest Sportarénában

Elektromos tűzhöz riasztották hétfőn este a fővárosi hivatásos tűzoltókat. A Papp László Budapest Sportaréna -1. szinten keletkezett a tűz.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, hogy egy elektromos berendezés égett két négyzetméteren a sportcsarnokban található egyik teremben. A fővárosi tűzoltók, egy porral oltóval elfojtották a tüzet.

Füst került az épület bizonyos részeire, ezt átszellőztették, és átadták a helyszínt az üzemeltetőnek

– fogalmazott a szóvivő.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a helyszínre érkeztek az áramszolgáltató szakemberei is, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról.